В Крыму цены на одноразовые медицинские маски подняли в 9 раз

Аптеки Крыма подняли цены на одноразовые медицинские маски в 9 раз.

Как уже сообщал «Новый День», Федеральная антимонопольная служба выявила многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации, заявив, что ситуация имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса».

Теперь в число «экономических мародеров» попали и крымские аптекари.

«В некоторых регионах России стоимость масок достигала 120-150 рублей, тогда как в Крыму значилась цена в 18 рублей. Однако это тоже высокая цена, так как первоначальная стоимость была порядка 1,5-2 рублей», – заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» глава комитета Госсовета республики по здравоохранению Анна Рубель.

При этом, напомним, крымчане не считают коронавирус серьезной угрозой: опасения, связанные с «уханьской эпидемией», высказали только 9% жителей полуострова, а 30% опрошенных вообще не верят в существование вируса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.02.20

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