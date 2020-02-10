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Понедельник, 10 февраля 2020, 18:40 мск

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«Экономическое мародерство»: ФАС выявила завышение цен в аптеках 68 регионов

Федеральная антимонопольная служба выступила с заявлением по поводу публикаций о том, что ведомство не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски. Как подчеркнули в ФАС, такая информация не является официальной позицией службы, а саму ситуацию с завышением цен в ведомстве назвали «экономическим мародерством».

«Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве уточнили, что ФАС продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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