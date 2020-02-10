«Экономическое мародерство»: ФАС выявила завышение цен в аптеках 68 регионов

Федеральная антимонопольная служба выступила с заявлением по поводу публикаций о том, что ведомство не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски. Как подчеркнули в ФАС, такая информация не является официальной позицией службы, а саму ситуацию с завышением цен в ведомстве назвали «экономическим мародерством».

«Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве уточнили, что ФАС продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.02.20

16 лет колонии и штраф 196 млн: прокурор определил степень виновности генерала Дрыманова. / В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. / Строительство в первых рядах: Россию захлестнула волна банкротств. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»