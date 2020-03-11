Гаранты урегулирования в Донбассе сконструировали новый «нормандско-минский» орган

Трёхсторонняя минская контактная группа (Россия-ОБСЕ-Украина и ЛДНР) пополнилась политическим консультативным советом, куда, кроме участников трёхсторонней группы, войдут представители «нормандской четвёрки».

Цель создания консультативного совета – формирование диалоговой площадки для всех участников процесса урегулирования, включая прямой контакт сторон конфликта – Украины и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё участие в новом консультативном совете уже подтвердил Киев.

Напомним, ранее в Минск прибыли заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, чтобы принять участие в переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе.

На встрече также присутствовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

По итогам переговоров Дмитрий Козак подтвердил, что стороны договорились создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и сторон конфликта (Украина и ЛДНР)».

«Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании Контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон», – приводит слова Козака РБК.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.20

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