Создание недавно Консультативного совета в Минске по Донбассу с участием представителей России, Германии, Франции, ОБСЕ, ЛДНР и Украины – не заставит Киев вступать в прямые переговоры с народными республиками Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Офиса (администрации) президента Украины Андрей Ермак.

«Относительно Консультативного совета. Хочу напомнить, что наша позиция является неизменной, и я всегда это повторяю. К сожалению, есть некоторые силы, люди, которые сегодня почему-то приписывают нам то, чего никогда не существовало. Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми ДНР и ЛНР, ни с террористами, ни с сепаратистами, и никогда не будем их вести», – заявил чиновник.

Вместе с тем, Ермак оправдался перед националистами за присутствие на переговорах представителей ЛДНР. По его словам, они не входят в Трёхстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу, поэтому с ними ведутся исключительно технические консультациии и подписываются акты в связи с мероприятиями на линии разграничения.

«Но хочу напомнить, что в Минских договорённостях присутствуют подписи представителей ЛНР и ДНР. Так вот, в этих договорённостях есть условия, по которым Украина должна согласовывать некоторые законодательные акты с представителями территорий.

Больше пяти лет, которые проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют только представители ЛНР и ДНР, и все об этом знают. Они не являются участниками Трёхсторонней контактной группы, и при нашей каденции никогда ими не станут», – отрезал Ермак.

Отметим, что Украина представлена в ТКГ (ОБСЕ, Россия, Украина) двумя конфликтующими сторонами – Киевом и ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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