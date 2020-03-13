Крымские чиновники продолжают выдавливать с территории республики реальных инвесторов

Крымские чиновники, вопреки собственным декларациям об улучшении инвестиционного климата, продолжают выдавливать с территории республики реальных инвесторов.

«Новый День» уж писал о намерении ООО «Крым шуз» построить обувную фабрику в Евпатории, где катастрофически не хватает рабочих мест. Одна из торговых компаний, владеющая сетью мультибрендовых магазинов обуви, в 2015 году заявила об инвестпроекте стоимостью около 1 млрд долларов и планах шить 1 миллион пар обуви в год. Что-то пошло не так, стройку остановили летом 2017 года.

С марта прошлого года министерство экономического развития Крыма судится с обувщиками: требует расторгнуть договора от 26 мая 2015 года об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым. Заедания суда многократно откладывались – просили время на ознакомление дела, привлекали в качестве третьих лиц совет министров Республики Крым и администрацию города Евпатории, искали возможность мирного урегулирования спора… Следующее заседание назначено на 25 марта.

В апреле 2016 года компания Михаила Пореченкова заключила инвестиционное соглашение с правительством Крыма, предполагающее строительство в Симферополе киностудии площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Общий размер инвестиций оценивался в 59,5 млн рублей. Землю актеру выделили, но оказалось, что у нее есть собственники, и это не РК. Впрочем, с собственником удалось договориться, но потом внезапно объявился второй владелец, который в переговорах не участвовал. Пореченкова о нем предупредить тоже забыли. В конце концов, на проекте был поставлен крест.

В 2018 году ЧАО «Ялтинская киностудия» обратились в Арбитражный суд РК с исковым заявлением к Госсовету, Совмину, министерству культуры, министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым, согласно которому просило суд исключить из перечня имущества, учитываемого как собственность РК, земельный участок площадью 12,8897 га, на ул. Мухина в Ялте и расположенное на нем недвижимое имущество. В удовлетворении иска владельцам киностудии было отказано. Долгие разговоры о судьбе Ялтинской кинонстудии, которые продолжаются уже шесть лет, ни к чему не привели.

По форме другая, но по сути та же история разворачивается сегодня в Алуште. Там крупнейший инвестор, российский миллионер Александр Лебедев, вложивший много собственных денег сохранение культурного наследия Крыма и его развитие, окончательно надоел городским чиновникам.

Национальная резервная корпорация (НРК), возглавляемая Александром Лебедевым, в ходе приватизации (еще в украинские времена) в Алуште купила несколько полуразрушенных здравниц, самыми известными их которых стали пансионаты «Море» и «Миндальная роща». Алуштинская администрация предоставила новым хозяевам земельные участки под этими здравницами. Но отношения с инвестором как-то сразу не заладились.

Администрация хотела денег – то на ремонт набережной, то на восстановление трубы размытого штормом коллектора. Лебедев денег не давал – сам заказывал и оплачивал эти работы, что почему-то раздражало.

В 2017 году горадминистрация нашла новые методы воздействия – увеличила в 13 раз ставку аренды земли для «Миндальной рощи», глава Крыма Сергей Аксёнов назвал этот шаг хамством, но глава администрации Алушты Галина Огнева сделала следующий ход в том же направлении: она заявила, что Аллея Декабристов, разбитая грузовыми машинами, должна быть отремонтирована за счет тех, кто выстроил поблизости гостиницы, и озвучила сумму – 100 млн руб. Лебедев назвал ее «абсолютно фантастической» и напомнил, что Аллея Декабристов активно используется владельцами расположенных на ней вилл – экс-мэром Станиславом Колотом и бывшей судьей Татьяной Пименовой.

Наконец, алуштинской администрации решила окончательно выдавить пансионаты с алуштинской земли, буквально лишив их почвы под ногами.

В феврале в арбитражный суд Крыма от имени мэрии подан иск о взыскании с ООО «Миндальная роща» задолженности по арендной плате и пени за 2018 – 2019 годы (общая сумма – 31 млн руб) и расторжении договора аренды земельного участка от 24 декабря 2015.

Тогда же аналогичные иски поданы и к пансионату «Море» – о взыскании задолженности по арендной плате в размере 14 млн 114 тыс рублей, пени в размере 12 млн 587 тыс рублей и расторжении договора аренды земельного участка от 05 июня 2008.

По другому иску, поданному в тот же день, истец просит взыскать с ответчика сумму задолженности по арендной плате за 2017- 2018 годы в сумме 2 млн руб и расторгнуть договор аренды земельного участка от 10 апреля 2018, заключенный между администрацией Алушты и пансионатом «Море»: речь о полоске земли площадью 6 тыс 293 кв м, граничащей с пансионатом.

Заседания судов назначены на 16 и 25 марта, их буду вести разные судьи.

По данным статистики, по итогам 2018 года пансионат «Море» заплатил 1 млн 513 тыс земельного налога, «Миндальная роща» – 1 млн 918 тыс налога на имущество.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.03.20

В Симферополе сотрудник СТО угнал автомобиль клиента и совершил ДТП. / Главе Крыма вновь напомнили о невыполненных обещаниях. / В больницы Крыма не пускают без масок, но признают, что в продаже их нет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»