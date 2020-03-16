Главный университет Крыма перевели на дистанционное обучение: один из сотрудников вернулся из Италии

Крымский федеральный университет имени Вернадского перевел всех студентов на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекомендации перевести высшие учебные заведения на подобный режим работ Министерство образования и науки РФ разослало в регионы в минувшие выходные, но пока вузы вольны сами принимать решения.

В Крыму о полном переходе на дистанционное обучение заявил пока один вуз – КФУ. Новый режим установлен ориентировочно до 1 апреля и касается как обучающихся по системе высшего образования, так и средне-специального.

Telegram-канал #ЧКХ утверждает, что в начале прошлой неделе в Крым из Италии вернулся один из преподавателей КФУ: «Летел он через Москву, так как прямого рейса нет. Ни в Москве, ни в Крыму никто не посчитал нужным проверить его состояние здоровья или отправить его в карантин.

Приехав в Крым, он три дня читал лекции в ВУЗе, а на четвертый день почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Преподаватель помещен на карантин, подъезд многоквартирного дома в Симферополе, где он живет, закрыт на карантин.

В четверг отправили на карантин все группы, у которых он вел лекции, а сегодня приняли решение весь вуз перевести на дистанционное обучение».

Официально эту информацию пока никто не подтверждает. «Новый День» направил запросы в министерство здравоохранения РК и администрацию КФУ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.03.20

Украина признала Крым российским и закрыла границу. / Холода в Крыму начнут отступать к концу недели. / В Крыму отмечают шестую годовщину референдума. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»