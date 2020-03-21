Коронавирус добрался до Крыма: заболевший скрыл факт пребывания в Европе

В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанин вернулся из Франции через Украину.

При пересечении границы не сообщил, о том что был в странах, неблагополучных по коронавирусу.

«С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести.

Определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование.

Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Продолжается реализация мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, который работает в ежедневном режиме.

Напоминаю еще раз: все жители Крыма, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны находиться на самоизоляции под медицинским наблюдением, максимально ограничить контакты. При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом», – сказал Аксенов.

Он не сообщил, ни в каком городе живет заболевший, ни сколько он «гулял» по Крыму до госпитализации.

Обсуждая ситуацию в соцсетях крымчане требую ввести уголовную ответственность для тех, кто скрывает факт пребывания в неблагополучных странах и закрыть наглухо границу – не пускать даже тех, кто живет на полуострове.

Симферополь, Лиана Макоба

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