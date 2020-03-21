«Артек» отменил смены до конца апреля

Международный детский центр «Артек» в связи с коронавирусом отменил IV смену. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МДЦ.

«На основании Протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире ФГБОУ МДЦ «Артек» отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля», – говорится в сообщении.

В МДЦ отметили, что в настоящее время «Артек» работает в штатном режиме, санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная.

Гурзуф, Лиана Макоба

Гурзуф. Другие новости 21.03.20

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