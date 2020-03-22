Житель Крыма, подхвативший коронавирус, мог заразить 37 человек

Первый случай коронавируса в Крыму выявлен у жителя Евпатории. Информацию о заболевшем уточнила сегодня глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании республиканского оперативного штаба по коронавирусу.

Как уже сообщал «Новый День», мужчина вернулся из Франции через Украину, но на границе не сообщил, что побывал в стране, признанной неблагополучной по коронавирусу. В Крым он вернулся 14 марта, на такси добрался до дома, в выходные встретился с друзьями и родственниками, а 16-го его госпитализировали. Причем в этот день его дети сходили в школу и детский сад, а жена – на работу.

По словам Пеньковской всего мужчина мог заразить 37 человек: друзей, родственников, таксиста и тех, кто одновременно с ним пересекал границу. В Роспотребнадзоре утверждают, что все контакты установлены. Близкие родственники и таксист госпитализированы, у них взяты анализы. Остальные изолированы дома.

Пеньковская сообщила, что крымчане массово скрывают факты пребывания в западных странах. «После того, как появилось сообщение о первом заболевшем, у нас буквально обрушилась горячая линия, – рассказала глава крымского Роспотребнадзора. – Люди звонят и сообщают, что вернулись 5 – 6 – 7 дней назад прибыли».

Никто из них на границе подобную информацию не сообщал. Скорее всего, люди просто не хотят признаваться, что у них есть паспорта граждан Украины и выданные на основе этого документа загранпаспорта.

Тот же заболевший житель Евпатории при пересечении границы предъявил паспорт гражданина России и только после госпитализации признался, что из Франции он приехал в Краков, а оттуда вылетел в Харьков. «То есть у него тоже есть украинский загранпаспорт», – резюмировала Пеньковская.

На сегодняшний день власти Крыма знают еще о 43 крымчанах, находящихся за границей, – это только те, кто выезжал через крымские турагентства. Еще какая-то часть отправилась в поездки через туроператоров Краснодарского края и Москвы. И еще очень многие выехали за границу самостоятельно – посчитать их заранее просто нет возможности.

Между тем, в Роспотребназдоре и минздраве РК подчеркивают, что других подтвержденных случаев заболевания коронавирусом пока нет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.03.20

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