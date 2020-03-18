В Крыму «накрыли» подпольные мастерские по изготовлению оружия

Жители Крыма оказались замешаны в нелегальном производстве оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФСБ России, в стране выявлена крупная подпольная сеть оружейников. Нелегалы действовали в 16 регионах страны, занимаясь восстановлением «боевых свойств гражданских образцов оружия»: пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов и револьверов и так далее.

Подпольные мастерские, как оказалось, действовали и в Крыму. В ходе обысков, помимо оружия, изъяты боеприпасы, взрыватели и взрывчатые вещества, глушители, запчасти и комплектующие, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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