Спецслужбы задержали 25 подпольных оружейников в пяти регионах России

В пяти регионах России прошла спецоперация по задержанию подпольных оружейников. Были задержаны 25 человек. У них нашли пулеметы, автоматы, ружья, гранаты и тысячи патронов.

«По адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Тюменской, Челябинской областях проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В общей сложности сотрудники ФСБ при взаимодействии с полицией и Росгвардией изъяли 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия. Кроме пулеметов, пистолетов, карабинов и винтовок у подпольных оружейников нашли гранаты, глушители, взрыватели, порох, а также 6500 патронов различного калибра.

Спецслужбы пресекли деятельность 12 подпольных мастерских. Изъятое оружие и оборудование отправлено на экспертизу, принимаются процессуальные решения.

Москва, Зоя Осколкова

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