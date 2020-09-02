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Среда, 2 сентября 2020, 12:21 мск

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Спецслужбы выявили 20 подпольных оружейников в девяти регионах России

Сотрудники ФСБ задержали 20 человек, которые подозреваются в изготовлении нелегального оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Операция по выявлению подпольных оружейников пошла в девяти регионах, а именно, в Крыму, Красноярском крае, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областях. Пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения, уточнили в ЦОС.

В результате были изъяты более 80 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых автоматы, винтовки и карабины, пистолеты-пулеметы, револьверы. Кроме того, в ходе обысков оперативники обнаружили 16 гранат, более 5000 патронов различного калибра, свыше 100 основных частей оружия, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.

«Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются», – добавили в ЦОС ФСБ.

Москва, Зоя Осколкова

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