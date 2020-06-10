У жителя Хабаровского края обнаружили целый арсенал оружия

В Комсомольске-на-Амуре раскрыли незаконную оружейную мастерскую. Местный житель переделывал выхолощенные пистолеты в боевые.

Деятельность подпольного оружейника была пресечена в мае 2020 года, сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю. Мужчина «организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощенных образцов в боевые аналоги с целью их дальнейшей реализации».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные сбыт, хранение оружия и его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Во время обысков в мастерской обнаружили три боевых пистолета и автомат, переделанные для ведения стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей «Р-411» и автомата Калашникова «АК-103», более 1000 патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 09.06.20

Нефть больше не спасет Россию: правительство РФ пока в стадии отрицания. / «Чтобы не допустить массового безбилетного проезда ребятишек»: «Единороссы» в Госдуме позаботились о детях. / «Розгами бы давно отхлестал…» Жириновский о скандале с актером Ефремовым. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»