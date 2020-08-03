Спецслужбы раскрыли 22 подпольных оружейных мастерских по всей России

Спецслужбы провели масштабную спецоперацию против подпольных торговцев оружием в 12 регионах России. В результате были изъяты сотни боевых стволов и тысячи патронов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», – говорится в сообщении.

Оперативные мероприятия прошли в Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Кузбассе, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской и Ростовской областях.

У подпольных оружейников изъяли 179 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия, с восстановленными боевыми свойствами, в том числе пулеметы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины. Кроме того, в ходе обысков обнаружили 17 ручных гранат, около 15 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80000 патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ).

«Пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием, в т. ч. 3D принтерами и станками с ЧПУ [числовым программным управлением для автоматизации]», – добавили в ФСБ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

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