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Пятница, 21 августа 2020, 13:15 мск

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ФСБ ликвидировала пять подпольных оружейных мастерских

На территории Санкт-Петербурга, а также Московской и Тульской областей сотрудники ФСБ ликвидироваль пять подпольных мастерских по изготовлению оружия.

Злоумышленники промышляли контрабандой огнестрельного оружия и боеприпасов, переделывали гражданские образцы оружия в боевое, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Всего в ходе спецоперации силовики изъяли 103 единицы оружия, более 11 тыс. патронов, большое количество основных частей к пистолетам Glock и винтовкам AR-15. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены приспособления для бесшумной стрельбы (глушители).

Москва, Иван Гридин

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