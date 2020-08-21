ФСБ ликвидировала пять подпольных оружейных мастерских

На территории Санкт-Петербурга, а также Московской и Тульской областей сотрудники ФСБ ликвидироваль пять подпольных мастерских по изготовлению оружия.

Злоумышленники промышляли контрабандой огнестрельного оружия и боеприпасов, переделывали гражданские образцы оружия в боевое, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Всего в ходе спецоперации силовики изъяли 103 единицы оружия, более 11 тыс. патронов, большое количество основных частей к пистолетам Glock и винтовкам AR-15. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены приспособления для бесшумной стрельбы (глушители).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.08.20

Слишком высокий шпиц стал предметом долгих судебных тяжб. / Врачи поставили диагноз Навальному, отвергнув отравление ядом. / Станции метро, аэропорты, суды и больницы: в Москве набирает обороты новая волна лжеминирований. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»