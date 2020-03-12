В России обезврежена крупная группировка нелегальных оружейников: изъяты сотни «стволов»

Федеральная служба безопасности России во взаимодействии с МВД пересекла деятельность очередной крупной группировки подпольных оружейников. В нее входили жители Москвы, Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. В ходе обысков изъят целый арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей спецслужбы.

Кроме того, оперативники накрыли две подпольные мастерские по переделке гражданских образцов оружия в боевые аналоги. Где именно находились мастерские, ФСБ не уточняет.

Во время обысков изъяли 236 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, револьверы, винтовки, карабины, 6 гранат, а также более 8 кг взрывчатых веществ, 11 взрывателей различных модификаций, около 1500 патронов различного калибра, два приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Как сообщал «Новый День», в феврале ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах страны. Во время обысков изъято различное оружие, взрывчатка и боеприпасы. Чекисты задержали 39 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 12.03.20

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