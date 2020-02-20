В России выявили сеть подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности России выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах страны. Во время обысков изъят целый арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, были задержаны 39 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Во время обысков изъяли 76 единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства, 11 ручных осколочных гранат, 7 взрывателей, около 3 тысяч патронов, свыше 11 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 5 глушителей, части для изготовления более 10 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для производства боеприпасов.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили четырех подпольных мастерских, с помощью которых преступники модернизировали оружие и изготавливали патроны.

«Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении спецслужбы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.02.20

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