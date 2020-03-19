Министр внутренней политики Крыма лишился еще одного заместителя

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма остался еще без одного заместителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк подписал постановление об освобождении от занимаемой должности замминистра Вадима Первых. Сообщается, что чиновник уходит в отставку по собственной инициативе.

Напомним, на прошлой неделе ведомство покинул первый замминистра Максим Балацкий. Тогда же появилась информация, что его место может занять пресс-секретарь главы РК Сергея Аксенова Екатерина Полончук.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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