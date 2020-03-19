Мэрия Симферополя снова перенесла сроки возобновления движения по мосту на улице Гагарина

Власти Симферополя вновь не выполнили обещание: многострадальный мост через реку Салгир на улице Гагарина в конце марта не откроют. Сроки в очередной раз перенесены. Теперь – на конец апреля.

Как уже сообщал «Новый День», сооружение построили почти 60 лет назад. О необходимости реконструкции говорилось неоднократно, и, наконец, 1 декабря прошлого года работы начались. Возобновить движение по мосту обещали уже через две недели – 15 декабря. Но работы очень скоро остановили: оказалось, что повреждения гораздо серьезнее, чем казались на первый взгляд.

19 декабря глава Крыма Сергей Аксенов поручил открыть по временной схеме движение по мосту на улице Гагарина в течение недели. Не открыли: проблемы оказались еще серьезнее, нужно демонтировать старые конструкции и заказывать новые.

В середине января в мэрии Симферополя заявили: подрядчик обязуется завершить капитальный ремонт моста до 22 марта 2020 года. В начале февраля премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заверил: несмотря на то, что вместо 20 балок придется заменить 28, движение по мосту откроют в марте.

Горожане уже тогда не верили, что это обещание будет выполнено. И оказались правы. А секрет кроется в том, что, по всей видимости, администрация Симферополя решила сэкономить время и деньги, тем более, что выбранный вариант успешно «прокатил» при ремонте моста через Салгир на улице Толстого.

Мэрия заказала предпроектное обследование моста на Гагарина ООО «ТВС-Крым», то наняло малое инновационное предприятие «Научно-исследовательский центр мостов и сооружений» из Москвы. «Долговечность сооружения снижена из-за дефектов и повреждений мостового полотна (системы водоотвода, гидроизоляции и деформационных швов), недостаточной толщины защитного слоя нижней поверхности плит проезжей части, а также дефектов в элементах опор и пролетных строений», – цитирует техническое заключение «Российская газета», отмечая: во время обследования зафиксировано, что суммарно сооружение изношено на 40,85%, но почему-то сделан вывод о необходимости капремонта, а не замене изношенных конструкций.

Согласно закрепленной процедуре, для реконструкции после предпроектного обследования необходимо провести проектно-изыскательские работы, подготовить проект реконструкции, провести его экспертизу и только после этого заключить контракт с подрядчиком.

Однако власти крымской столицы решили замаскировать реконструкцию под капремонт.

«Так уходят от экспертизы проектной документации и сокращают сроки разработки и согласования проекта. В Градостроительном кодексе РФ это противоречие уже урегулировано, и при прохождении экспертизы сметной стоимости обязательно должна проверяться проектная документация, но в Симферополе чиновники продолжают толковать его по-своему, – приводит «РГ» слова члена Союза архитекторов Крыма Максим Пивоварчик. – Геологические изыскания и обследования фундаментов моста не проводились. Сейсмику тоже не учитывали, потому что капитальный ремонт мостового сооружения не относится к разряду работ в сложных инженерно-геологических условиях. В то же время, согласно результатам обследования, требуется увеличение грузоподъемности моста, и эти работы по пункту 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ подпадают под понятие «реконструкция». Но экспертиза проверяла только смету строительства, а техническая часть до нее не дошла. Стоит ли ездить по таким мостам после «капитального ремонта» – каждый решает сам».

На основании чего подрядчики заказывают для моста новые конструкции и ремонтируют старые, бетон какой марки при этом используется, и учитывает ли он потенциальные нагрузки, неизвестно, отмечает издание.

А мэр Симферополя Елена Проценко, так же убедительно, как в декабре, январе и феврале, обещает, что движение по мосту откроют 20 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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