В выходные в Крыму вновь ожидаются ночные заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, ночью и утром 21 и 22 марта на полуострове сохранятся отрицательные температуры. Заморозки до мину 3 градусов возможны как в воздухе, так и на почве.

Напомним, на этой неделе на севере и востоке Крыма вымерзли посевы ячмена, специй и масличных культур. Кроме того, мороз повредил плодовые деревья.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.03.20

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