Житель Крыма, заболевший коронавирусом, мог заразить гораздо больше человек, чем предполагалось сначала

Житель Евпатории, заболевший коронавирусом, мог заразить гораздо больше человек, чем предполагалось сначала.

Как уже сообщал «Новый День», мужчина вернулся из Франции через Украину, но на границе не сообщил, что побывал в стране, признанной неблагополучной по коронавирусу. В Крым он вернулся 14 марта, на такси добрался до дома, в выходные встретился с друзьями и родственниками, а 16-го его госпитализировали. Причем в этот день его дети сходили в школу и детский сад, а жена – на работу.

Первоначально медики считали, что евпаториец мог заразить 37 человек. Но оказалось, что гораздо больше: 15 марта он был на работе. Сам мужчина категорически это отрицает, но о контактах в Роспотребназор сообщили его сослуживцы. На сегодняшний день весь коллектив изолирован, но с момента возможного заражения прошла неделя, и теперь нужно установить, с кем коллеги заболевшего успели за это время пообщаться.

Пограничики сообщают, что пассажиропоток через границу с Украиной по сравнению с началом месяца снизился в 20 раз и продолжает сокращаться. Так, в минувшую субботу границу в обе стороны пересекли около 500 человек, в воскресенье – 265. При этом никто из возвращающихся из Украины не сообщает, что побывал в третьих странах.

Учитывая, в что в Незалежной тоже зафиксированы случаи инфекции, правительство РК приняло решение отправлять на самоизоляцию всех, пересекших границу.

Другое дело, что сами крымчане меры безопасности не соблюдают. Так, за минувшие сутки на горячую линию Роспотребнадзора поступило несколько сообщений о нарушении режима самоизоляции. Еще одного нарушителя вычислили через соцсети.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, такие люди будут подвергаться принудительной госпитализации, а в случае выявления факта распространения инфекции – привлекаться к уголовной ответственности.

Симферополь, Лиана Макоба

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