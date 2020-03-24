Пока на уровне федерации всерьез обсуждают карантинные меры для пожилых людей: полностью запретить им выходить на улицу или ограничить возможное время пребывания вне дома определенными часами, мэр Симферополя продолжает подвергать стариков опасности.

Напомним, чем старше человек, тем больше у него шансов подхватить коронавирус и получить тяжелые осложнения. Практика других стран показала, что смертность в группе «за 60» превышает 15%.

Между тем, глава Симферополя Елена Проценко упорно создает для пожилых горожан ситуации, в которых у них есть шанс заразиться опасной инфекцией.

Как уже сообщал «Новый День», 18 марта в городе заложили Сад Памяти. На церемонию пригласили самых уязвимых перед коронавирусом гостей – ветеранов и самых опасных переносчиков инфекции – молодежь, у которой симптомы заражения могут не проявляться вовсе. Елена Проценко принимала активное участие в этом мероприятии: вместе со стариками возлагала цветы, садила деревья, фотографировалась.

Между тем, 4 марта глава Симферополя встречалась с представителями Италии: гости прибыли из Сицилии, где к моменту их визита в Крым было уже несколько десятков заболевших, а сама Италия уже относилась к числу стран с неблагоприятной ситуацией.

Однако ни сама Проценко, ни присутствовавшие вместе с ней на встрече председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев и первый вице-мэр Сергей Бажан не ушли в режим самоизоляции и продолжали контактировать с массой людей, игнорируя опасность распространения инфекции.

Так, Проценко, по ее же словам, каждый день старается «найти время, чтобы заехать к ветерану Великой Отечественной войны – участнику боевых действий: вручить памятную медаль, подарок и поздравить с приближающимся 75-летием Победы».

19 марта она была в гостях у 98-летней женщины, 22 марта посетила еще одного ветерана. И все без маски. Конечно, к 19 марта 14-дневный срок самоизоляции, который Проценко должна была выдержать после встречи с итальянцами (но проигнорировала) уже истек, но, во-первых, каждый организм индивидуален, и специалисты утверждают, что некоторые могут передавать коронавирус в течение месяца после заражения (а то, что болезнь можно переносить бессимптомно, подтвердили сегодня четверо крымчан, у которых нет никаких проявлений инфекции, а тесты дали положительный результат); во-вторых, по рыму сейчас гуляет множество других респираторных вирусных инфекций. И то, что Елена Проценко даже не заметит, может подвергнуть смертельной опасности 90-летнего человека.

Впрочем, для Крыма подобное поведение, скорее, практика: глава регионального управления Роспотребнадзора Наталя Пеньковская заявила на днях, что крымчане массово скрывают факты пребывания за границей.

А глава Крыма, каждый день взывающий к ответственности граждан, почему-то не отправил на карантин вице-премьера Ирину Кивико и министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко, вернувшихся из Объединенных Арабских Эмиратов. Сами они тоже изолироваться не стали.

Добавим, что сегодня глава Симферополя проинспектировала департаментом труда и социальной защиты населения – тоже была без маски. И сегодня же «в целях недопущения распространения на территории Симферополя новой коронавирусной инфекции в администрации города ограничен прием граждан». Чиновники боятся, что крымчане их заразят, но почему-то не думают, что сами могут стать источником распространения заразы.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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