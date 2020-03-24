Россия не будет депортировать украинских граждан в связи с пандемией

Находящихся в России на законных основаниях граждан Украины не будут принуждать к выезду с территории РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД России.

Ранее Москва и Киев договорились об организации встречной отправки спецпоездами на родину – россиян из Украины и украинцев из России.

«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции организовать вывоз граждан России на родину и украинских граждан на Украину депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», – пояснили в министерстве.

Вывоз застрявших на Украине россиян назначен на 27 марта, а украинцев из России на 28 число.

«Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев – Москва – Киев. В составе поезда 18 вагонов (порядка 800 мест). Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день – 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта. Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров», – цитирует ТАСС пресс-лужбу РЖД.

Симферополь, Валентин Карамазов

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