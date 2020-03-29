Из Москвы в Киев спецпоездом доставили 800 украинцев

Сегодня утром в Киев прибыл спецпоезд «Москва-Киев», на котором приехали 800 пожелавших покинуть Россию украинских граждан.

Днём ранее этим же поездом в Москву из Украины прибыли около 700 россиян.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинская железная дорога взяла с каждого эвакуированного по 3 330 гривен (9200 рублей).

Сообщается, что в вагоны первыми прошли медики в защитных костюмах и пограничники. Пассажиров продержали в поезде свыше 2 часов.

Между тем, прибывшие украинцы пожаловались, что власти не предоставили никакого транспорта для тех, кому придётся ехать дальше в другие области страны.

Дежурящие возле вокзала таксисты сразу же задрали цены. Например, до Харькова запрашивали 1700 гривен (без малого – 5 тысяч рублей).

Напомним, 25 марта Москва и Киев договорились об организации встречной отправки спецпоездами на родину – россиян из Украины и украинцев из России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.20

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