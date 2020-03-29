На Украине за сутки число инфицированных Covid-19 выросло на 32%

На Украине за сутки число заражённых коронавирусом подскочило с 309 до 418 человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Минздрав Украины зафиксировал 109 новых случаев заражения со вчерашнего дня.

Наибольшее количество инфицированных новым видом коронавируса наблюдается в Черновицкой (59), Черкасской (46) и Киевской (45) областях.

В лидерах столица Украины: в Киеве зафиксировано 82 случая заболевания Covid-19.

На сегодняшний день умерли 8 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.20

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