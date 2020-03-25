В Крыму возбуждено очередное уголовное дело по факту предоставления жилья сиротам

В Крыму возбуждено очередное уголовное дело по факту предоставления сиротам помещений, непригодных для жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попали чиновники Джанкойского района.

Администрация района заключила контракт на предоставление четырех квартир в доме в селе Калиновка. Получив жилье, новые хозяева выяснил, что батареи в квартирах не подключены к системе централизованного теплоснабжения, крыша протекает, а подъезд и квартиры поражены плесенью.

«Установлены и иные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований, – сообщили в ведомстве. – В то же время в акте приема-передачи жилья отсутствует информация о проверке достоверности сведений, предоставленных поставщиками в части наличия в жилом помещении центрального отопления, исправного и функционирующего без видимых повреждений».

Поскольку жить в таких условиях оказалось невозможно, сиротам пришлось вскоре съехать из указанного дома.

Следователи пришли к выводу, что чиновники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и существенно нарушены права и законные интересы сирот.

Напомним, в феврале возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи, подписавшего акты приема-передачи на 25 купленных по контракту квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После заселения выяснилось, что квартиры не подключены к газу, а, следовательно, и к отоплению. Позже были возбуждены уголовные дела и в отношении руководства компании-подрядчика, построившей дом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.03.20

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