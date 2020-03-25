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Четверг, 26 марта 2020, 01:07 мск

Новости Крым

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У берегов Крыма пропал российский истребитель

В акватории Черного моря исчез самолет Су-27.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истребитель выполнял плановый полет и в 50 километрах от Феодосии подал аварийный сигнал. По предварительной версии, самолет потерпел крушение.

По данным Минобороны в поисках пилота принимают участие Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль и ряд гражданских судов, находившихся недалеко от места крушения. Спасательная операция проводится в сложных метеоусловиях.

Феодосия, Илья Пелехов

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