В ВС РФ сообщили причину крушения Су-27 у берегов Крыма

Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте текущего года стал взрыв двигателя ракеты. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта истребитель выполнял плановый полет и в 50 километрах от Феодосии подал аварийный сигнал. Поиски летчика велись в течение 3 дней, но его таки не нашли.

«Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», – сообщил Байнетов в эфире телеканала «Звезда». В программе показали обломки самолета, поднятые из моря: на некоторых были видны следы от осколков ракеты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.08.20

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