В России приостанавливается деятельность курортов и общепита

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно остановить размещение в санаториях, работу курортных объектов и деятельность организаций общественного питания. Текст поручения опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных и санаторно-оздоровительных учреждениях запрещено с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Ограничения не распространяются на тех, кто находится в командировках или служебных поездках.

Тем, кто уже находится в выше указанных организациях, согласно поручению, необходимо обеспечить условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Питание для них должно быть организовано непосредственно в зданиях проживания.

Органам исполнительной власти рекомендовано до 1 июня 2020 года приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

С 28 марта до 5 апреля закрываются все организации общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Гражданам России рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.03.20

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