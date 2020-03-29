В Крыму начали закрывать набережные и магазины, торгующие алкоголем на разлив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 28 марта в РК должны были закрыться все магазины, кроме тех, кто торгует продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ряд торговых точек пытались нарушить запрет. Так, установлены факты, когда магазины, торгующие на разлив пивом и вином, завезли салфетки и туалетную бумагу и пытались работать под этим прикрытием.

В результате глава РК Сергей Аксенов отдельно распорядился закрыть все распивочные и магазины, торгующие алкоголем на разлив.

В курортных городах начали перекрывать набережные. Правда, это пока не мешает пробираться на огороженную территорию рыбакам или открывать там кафе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.03.20

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