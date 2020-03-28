Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, не относящихся к продовольственным.
Как уже сообщалось, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей. В этот период должны быть закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Список последних и определил кабмин.
В эту категорию вошли:
- детские товары,
- мыло и моющие средства,
- санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности,
- средства индивидуальной защиты,
- медицинские изделия и дезинфицирующие средства,
- зоотовары,
- бензин,
- дизельное топливо и газ,
- автозапчасти,
- электрическое оборудование и кабельная продукция,
- бытовые приборы,
- оборудование компьютерное, электронное и оптическое,
- садово-огородный инвентарь,
- стройматериалы и инструменты,
- санитарно-технические изделия,
- товары для предупреждения пожаров,
- печатные издания,
- спички,
- свечи,
- похоронные принадлежности,
- очки и линзы,
- табачная продукция,
- товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 28.03.20
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