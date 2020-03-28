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Суббота, 28 марта 2020, 20:38 мск

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Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, не относящихся к продовольственным.

Как уже сообщалось, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей. В этот период должны быть закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Список последних и определил кабмин.

В эту категорию вошли:

  1. детские товары,
  2. мыло и моющие средства,
  3. санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности,
  4. средства индивидуальной защиты,
  5. медицинские изделия и дезинфицирующие средства,
  6. зоотовары,
  7. бензин,
  8. дизельное топливо и газ,
  9. автозапчасти,
  10. электрическое оборудование и кабельная продукция,
  11. бытовые приборы,
  12. оборудование компьютерное, электронное и оптическое,
  13. садово-огородный инвентарь,
  14. стройматериалы и инструменты,
  15. санитарно-технические изделия,
  16. товары для предупреждения пожаров,
  17. печатные издания,
  18. спички,
  19. свечи,
  20. похоронные принадлежности,
  21. очки и линзы,
  22. табачная продукция,
  23. товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Москва, Игорь Юров

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