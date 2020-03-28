Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, не относящихся к продовольственным.

Как уже сообщалось, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей. В этот период должны быть закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Список последних и определил кабмин.

В эту категорию вошли:

детские товары, мыло и моющие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо и газ, автозапчасти, электрическое оборудование и кабельная продукция, бытовые приборы, оборудование компьютерное, электронное и оптическое, садово-огородный инвентарь, стройматериалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров, печатные издания, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

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