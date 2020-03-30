Без газет, табака и очков: власти сократили список товаров первой необходимости

Правительство России внесло корректировки в список товаров первой необходимости. Перечень претерпел значительные изменения, часть позиций были заменены, а часть конкретизированы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документ под названием «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости» содержит 23 пункта. В правительстве уточнили, что региональные власти вправе вносить изменения в этот перечень на уровне субъектов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Уточненный список содержит следующие позиции:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Из предыдущей версии списка были исключены «Автозапчасти», «Оборудование электрическое», «Кабельная продукция», «Приборы бытовые», «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое», «Предметы садово-огородные и инвентарь», «Строительные и отделочные материалы и инструменты», «Санитарно-технические изделия», «Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения», «Печатные СМИ», «Похоронные принадлежности», «Очки, линзы и их части», «Табачная продукция».

Кроме того, власти конкретизировали пункты «Детские товары», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» и «Медицинские изделия и дезинфицирующие средства». Дизельное топливо и газ, ранее входившие в одну позицию, разделили на две.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей в целях предотвращения эпидемии коронавируса. В этот период должны быть закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.03.20

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