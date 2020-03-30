российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 марта 2020, 09:18 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Без газет, табака и очков: власти сократили список товаров первой необходимости

Правительство России внесло корректировки в список товаров первой необходимости. Перечень претерпел значительные изменения, часть позиций были заменены, а часть конкретизированы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документ под названием «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости» содержит 23 пункта. В правительстве уточнили, что региональные власти вправе вносить изменения в этот перечень на уровне субъектов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Уточненный список содержит следующие позиции:

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Из предыдущей версии списка были исключены «Автозапчасти», «Оборудование электрическое», «Кабельная продукция», «Приборы бытовые», «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое», «Предметы садово-огородные и инвентарь», «Строительные и отделочные материалы и инструменты», «Санитарно-технические изделия», «Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения», «Печатные СМИ», «Похоронные принадлежности», «Очки, линзы и их части», «Табачная продукция».

Кроме того, власти конкретизировали пункты «Детские товары», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» и «Медицинские изделия и дезинфицирующие средства». Дизельное топливо и газ, ранее входившие в одну позицию, разделили на две.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей в целях предотвращения эпидемии коронавируса. В этот период должны быть закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.03.20

В Югре пятый случай завоза коронавируса из-за рубежа. / Для пациентов больниц ввели анкетирование про коронавирус (ФОТО). / Паника из-за отравы. Спецпроект РИА Новый День «Язычник». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости

Метки / Коронавирус из Китая

В московской больнице скончались еще два пациента с коронавирусом

Трамп допустил гибель 200 тысяч американцев от коронавируса

Югорчанок накажут за нарушение режима самоизоляции

В Югре пятый случай завоза коронавируса из-за рубежа

Для пациентов больниц ввели анкетирование про коронавирус (ФОТО)

Ученые сообщили две новости о коронавирусе: хорошую и плохую

В Кольцово прибывают последние рейсы из-за рубежа: как встречают туристов (ФОТО)

Пять городов Казахстана закрывают на карантин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая,