Привет от Овсянникова: Севастополь опять заливает нечистотами

Пляж Голубой бухты в Севастополе опять залило нечистотами: там в очередной раз прорвало канализационную трубу. Горожане утверждают, что авария произошла в третий или четвертый раз за месяц. И тихим недобрым словом вспоминают экс-губернатора Овсянникова.

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году было принято решение реконструировать канализационные очистные сооружения «Южные». Обновленный объект должны были сдать в 2020 году.

Работы начались в марте 2018 года. В течение двух лет подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Главный упор делался на очистку сточных вод в Балаклаве. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей.

Однако через месяц разгорелся скандал: чиновники без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул. Тут же выяснилось, что банковскую гарантию обязательств подрядчика выдал тот же ОФК-банк (25% в банке принадлежало однокурснику Владимира Путина, сооснователю адвокатского бюро ЕПАМ Николаю Егорову). Причем, по словам специалистов, копия банковской гарантии, размещенная в Единой информационной системе (ЕИС) закупок, содержала очевидные признаки фиктивности, но это никого не смутило. Иными словами, 2 млрд рублей исчезли, а подрядчик, оставшись без денег, свернул работы, оставив очистные в разрушенном состоянии.

В августе 2018 года правительство Севастополя заявило о расторжении контракт с «Биотехпрогрессом».

В августе прошлого года задержали директор генподрядчика, и он практически признался в обналичивании части исчезнувших средств.

Так, 200 млн рублей генподрячик сбросил на свой счет в Сбербанке и вывел их оттуда в течение месяца суммами по 30 – 35 млн рублей.

138 млн рублей перевели одной из петербургских компаний, якобы в качестве предоплаты за оборудования, пишет «Крымский канал», а еще 60 млн – другой петербургской организации, связанной с сыном арестованного директора.

Наконец, 30 млн достались евпаторийской фирме, владельцев которой связывают с бывшим вице-премьером Крыма Нахлупиным, который сейчас находится в СИЗО: через них генподрядчику обеспечили контракт «Кодару», одним из владельцев которого – Синько – считают контрагентом отката фэцепешному вице-премьеру Крыма Нахлупину (сейчас в СИЗО) за подряд «Биотехпрогресса» на строительство очистных в Саки.

Так незаметно разошлись 430 млн рублей. Остальная сумма сгинула в обанкротившемся ОФК.

Взамен исчезнувших 2 млрд рублей Москва пообещала выделить еще около 3 млрд. Но желающих взяться за объект пока не нашлось. Меж тем, аварии на очистной системе в Севастополе происходят регулярно, постепенно отравляя окружающее пространство.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.03.20

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