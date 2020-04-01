Коронавирус добрался до Донбасса: по данным на 31 марта в Донецкой Народной Республике зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в Министерстве здравоохранения ДНР, жительница республики на автомобиле 19 марта с мужем и двухлетним сыном вернулась из Москвы.

24 марта она почувствовала недомогание, но позвонила на горячую линию МЗ ДНР только 29 марта. Ей вызвали скорую помощь, она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной наблюдались кашель, насморк, температура тела 37,4, потеря обоняния, рвота.

Пациентка не работает, имела ограниченный круг контактов. Кроме мужа и сына она общалась с дочерью 9 лет, своими матерью и отцом. Все они госпитализированы, о результатах их теста на коронавирусную инфекцию пока не сообщается.

В данный момент выявляются все возможные контакты данной семьи для изолирования и прохождения тестирования.

У самой женщины самочувствие удовлетворительное, температура в норме, она получает все необходимое лечение.

Первый случай инфекции подтвержден и ЛНР: заболел житель Славяносербского района.

Донецк, Илья Пелехов

Донецк. Другие новости 01.04.20

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