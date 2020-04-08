В ДНР заявили о шестом случае заражения коронавирусом

В Донецкой народной республике выявлен шестой носитель нового вида коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

«Всего по состоянию на 17.00 7 апреля было зарегистрировано шесть случаев заражения COVID-19», – говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен у 28-летнего гражданина республики, который 31 марта прибыл из Москвы.

В данный момент он находится в стационаре, его состояние оценивается как удовлетворительное. Все, с кем он контактировал, находятся на самоизоляции дома под дистанционным наблюдением врачей.

Первый случай подтверждённой коронавирусной инфекции в ДНР был зафиксирован 31 марта. Заразившиеся – жительница республики, её муж и двухлетний сын – тоже прибыли в республику из Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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