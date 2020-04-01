Крымчанина обвинили в работе на коронавирус

В Крыму будет возбуждено уголовное о распространении недостоверной информации о коронавирусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель села Уютное опубликовал в соцсетях сообщение о числе односельчан, якобы, заболевших коронавирусом. Официальные органы заявили, что эта информация не соответствует действительности. Крымчанин пост откорректировал, но это не спасло его от ответственности за распространение фейков: материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, накануне Госдума и Совет Федерации одобрили внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» изменений, ужесточающих ответственность для физических и юридических лиц за распространение фейков о ситуациях, связанных с ЧС и эпидемиями, и за невыполнение правил действия в условиях карантина и ЧС. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что за подобные нарушения нужно не только штрафовать («Отличная мера – миллион рублей штрафа!», – заявил он), но и заставлять публично извиняться.

«Кто сеет панику в военное время, работает на врага. В данном случае – на коронавирус. Ситуация фронтовая, – подчеркнул Аксенов. – Во время войны их (паникеров) бы уже СМЕРШ вылавливал».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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