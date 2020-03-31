«Жути нагнали – аж страшно!» СовФед одобрил гигантские штрафы за нарушения во время карантина

Совет Федерации одобрил внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» изменений, ожесточающих ответственность для физических и юридических лиц за распространение фейков о ситуациях, связанных с ЧС и эпидемиями, и за невыполнение правил действия в условиях карантина и ЧС.

В частности, за нарушение санитарных правил в период действия ЧС, карантина или распространения опасного заболевания, граждане заплатят штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юрлица эта сумма составит от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей, или их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток. Если же такие действия повлекли вред человеку или его смерть, но не содержат состава уголовного преступления, штраф для граждан составит уже от 150 тысяч до 300 тысяч, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч или дисквалификацию на срок до 3 лет. Для юрлиц штраф составит до миллиона рублей.

Кроме того, в КоАП появится статья о наказании за несоблюдение карантинных правил поведения, которые устанавливаются правительством РФ и органами власти субъектов. За невыполнение их при введении режима повышенной готовности (который сейчас действует в Москве) штраф для граждан составит от 1 до 30 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Если же из-за этого был причинен вред человеку или имуществу, штраф для граждан составит уже от 15 до 50 тысяч.

За осуществление охранной деятельности без лицензии юрлица заплатят от 30 до 60 тысяч рублей. За повторное нарушение компания выплатит до 135 тысяч рублей.

«Это вынужденная ситуация, когда уже в принятый в первом чтении закон вносилась правка, чтобы не проходить заново все периоды, связанные с рассылкой», – объяснил сенатор Андрей Клишас внезапное появление пункта об охранной деятельности в законе.

«Страху нагнали! Страшно – аж жуть, – оценила выступление Клишаса спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Когда мы принимали закон о фейковых новостях, мы договаривались, что комитет [по конституционному законодательству] будет мониторить эту ситуацию. Скажите, сколько привлечено к ответственности? Потому что ситуация с коронавирусом подпадает под этот закон».

«Ну да, они привлекаются, – отметил Клишас. – Но у меня с собой статистики нет. Но мы недавно как раз направляли материалы, я могу всем разослать. Закон работает, привлекают. Генеральная прокуратура с Роскомнадзором активно используют этот закон. Сейчас и социальные сети удаляют эту информацию на основании запросов прокуратуры. Статистика она такая – плавающая. Но закон применяется, и достаточно эффективно».

«Вот эти вот штрафы большие, может быть, иногда даже кажется – чрезмерные, они направлены на то, чтобы выполнить эту превентивную функцию. Чтобы все подумали, стоит ли играть с чувствами людей в этой непростой ситуации», – добавил он.

Законопроект в итоге единогласно поддержали 139 сенаторов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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