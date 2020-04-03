Кому указ не писан: в Крыму зовут в коллективные турпоходы в период жесткой самоизоляции

Несмотря на запрет туристической деятельности до 1 июня и настойчивые рекомендации выходить из дома только в случае крайней необходимости, в Крыму зазывают в коллективные походы, утверждая, что именно так можно уберечься от инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова жителям республики запрещено выходить из дома, за исключением обращения к врачу, похода в ближайший магазин за продуктами и выгула собаки. В этих условиях большинство крымских турсообществ и отдельные экскурсоводы отменили все свои походные планы на неопределенное время. Однако есть те, кто собирается отправиться в походы большой компанией и даже заработать на этом деньги.

Так, на странице одного из популярных местных турсообществ в социальных сетях появилось приглашение совершить в ближайшие выходные, 4 и 5 апреля соответственно, незабываемые однодневные прогулки.

«Мы с радостью сообщаем, что в Крыму, не было зарегистрировано ни одного нового случая заразы (3 апреля стало известно о двух новых случаях – прим. РИА «Новый День»)! В первую очередь, это связано с тем, что солнечный климат с горным воздухом сам по себе хорошо дезинфицирует. Мы делаем правильно, что укрепляем иммунитет и бываем на свежем воздухе вдали от людей. В эти выходные мы отправимся в горы», – оптимистично сообщают организаторы.

В субботу потенциальным желающим предлагается посетить Караби-яйлу (Белогорский район). " Именно там, на удалении от цивилизации, сохранилось много интересного», – интригуют организаторы.

В воскресенье коммерсанты от туризма собираются погулять по Алимовой балке (Бахчисарайский район) с осмотром стоянки первобытного человека, «таврских ящиков» и подъемом на гору Курушлюк. При этом активно зазывают в свою компанию родителей с детьми. «Заботливые организаторы» предлагают клиентам забрать их прямо от дома чтобы те, не путешествовали автобусами, которые, кстати, отменены. За все услуги, разумеется, надо заплатить.

При этом на замечания в комментариях о введении запрета на посещение лесов до 20 апреля, запрете массовые мероприятия, настоятельных рекомендациях о соблюдении режима «самоизоляции» и временном ограничении экскурсионной и туристической деятельности, организаторы походов ссылаются на якобы не конкретные формулировки в законодательных документах, которые не позволят применить к участникам походов штрафные или иные санкции, или попросту отшучиваются.

Отметим, что в одном из пунктов указа Сергея Аксенова от 1 апреля 2020 года № 89-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У» значится рекомендация гражданам ограничить поездки, «в том числе в целях туризма» до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако, судя, по насыщенной походной программе на апрель, выложенной в группе, придерживаться их тоже никто не собирается.

Симферополь, Март, Оксана Мурзина

Симферополь, Март. Другие новости 03.04.20

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