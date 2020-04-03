Всех въезжающих на Украину из Крыма и Донбасса отправят прямиком в обсервацию

Каждого, кто въехал на Украину из Крыма или народных республик Донбасса, будут помещать в изоляторы на двухнедельный карантин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сегодняшнем постановлении №255 правительства Украины.

«До 24 апреля обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах), которые определяются областными, а также Киевской городской государственными администрациями, подлежат лица, въезжающие с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым через контрольные пункты», – сообщает сайт украинского кабмина.

Напомним, 18 марта российский Крым закрыл до 1 мая 2020 года границу с Украиной для иностранцев и лиц без гражданства.

Вместе с тем, отмечалось, что с 30 марта смогут выехать на Украину лишь те крымчане, которые отправляются в «Незалежную» на похороны. Отныне им надо иметь в виду, что в соседней стране, вместо поминок, их ждёт двухнедельный карантин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.04.20

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