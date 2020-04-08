После Крыма – невыносимо: 17 украинцев сбежали из херсонского обсерватора

17 украинцев из 20, которых по возвращении из Крыма принудительно поместили на карантин в приграничном Каланчакском районе Херсонской области, сбежали из обсерватора по домам – кто на Западную Украину, кто в Днепропетровск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе херсонской полиции.

Отмечается, что 20 человек, которые вернулись из Крыма, прошли медицинское обследование и были помещены в обсерватор. Однако 17 человек, среди которых были два ребёнка, под покровом ночи бежали из-под карантина и быстро скрылись на машинах.

В полиции на нарушителей санитарного режима вдогонку составили протоколы и выписали всем взрослым внушительные штрафы, которые им придётся оплатить по месту проживания.

«Полицейские составили административные протоколы в отношении 15-ти человек, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться по возвращении из Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17000 гривен», – сообщили в полиции Херсона.

Напомним, недавно правительство Украины приняло постановление, согласно которому – каждого, кто въехал на Украину из Крыма или народных республик Донбасса, будут помещать в изоляторы на двухнедельный карантин.

Симферополь, Иван Капустин

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