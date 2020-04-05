В Крыму выявлены новые случаи коронавируса

В Крыму подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболели два члена семьи крымчанина, на днях вернувшегося из Москвы. У него наличие инфекции подтвердилось 2 дня назад. Заболевшие госпитализированы, еще 6 человек, контактировавших с зараженной семьей, находятся под наблюдением.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, за вчерашний день на коронавирус были обследованы 375 человек, у 25 есть подозрение: их анализы сейчас находятся в работе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.04.20

Лукашенко: За войну в Донбассе отвечает Киев. / Очередь без дистанции, нет мыла и летает герпес: как лечат и живут в Симферополе в режиме изоляции (ФОТО). / Предприниматели Севастополя получили возможность увольнять сотрудников без выходных пособий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»