В Крыму запретили пускать на стройки беременных

Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, большинство строительных компаний в Крыму продолжат свою работу. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции в Симферополе рассказали вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

Как уже сообщал «Новый День», крымское правительство расширило перечень организаций, которым разрешено осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения. В новый список вошли и строительные организации.

Строители на объекты будут допускаться только после расписки в том, что работают добровольно, и измерения температуры. По заверениям Кабанова, «людей в деликатном положении – будем называть вещи своими именами – беременных» на строительных объектах не будет. Что беременные вообще могут делать на стройках, он не уточнил.

« Мы проанализировали перечень объектов, которые мы планируем к запуску. На сегодняшний день это порядка 180 объектов, работы на которых будут в ближайшее время возобновлены», – пообещал Кабанов.

Министр Храмов уверен: рисков неосвоения средств по 582 объектам ФЦП и нацпроектов пока нет: будет введен «наверстывающий график», тем более что пропущенные неделя или две простоя на график освоения или ввода объекта в эксплуатацию сильно не повлияют. Министр пообещал, что в этом году строители освоят «минимум 100%» выделенных на ФЦП денег.

Строителям чиновники пообещали повысить зарплату: рабочие самого низкого, первого разряда будут получать 30,5 тыс руб в месяц, квалифицированные – четвертого – 40 тыс (отметим, что в соцсетях крымчане сообщают, что на стройках некоторым платят всего 300 рублей в день, но ни адрес стройки, ни застройщика не уточняют).

Главной инфраструктурной стройкой полуострова остается трасса «Таврида». Стройматериалы для нее есть – все карьеры, обеспечивающие ее материалами, работают. Некоторые трудности возникают разве что с песком – после отзыва лицензии у той компании, что добывала его на Бакальской косе. Говоря об этом, Евгений Кабанов вскользь упомянул экологические причины, умолчав о широких общественных протестах, которые предшествовали запрету (на три месяца) добычи там песка.

Напомним, природный ландшафтно-рекреационный парк Бакальская коса из-за неразумной хозяйственной деятельности уже потерял около 2% территории.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», будут ли, как в прошлые годы, на время курортного сезона ограничены строительные работы в приморских зонах, Кабанов ответил утвердительно, особо отметив запрет на летнее строительство на Южном берегу.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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