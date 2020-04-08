Коронавирус у пациента больницы Армянска подтвердился, заболели еще двое

Коронавирус у пациента больницы Армянска подтвердился – об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19). Одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – члены ее семьи. Они обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ. Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.

Уже сообщалось, что брат приехавшей из Москвы крымчанки находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска.

«С целью предотвращения распространения инфекции принято решение о прекращении приема и выписки пациентов этой больницы до периода, когда будет отсутствовать риск инфицирования в условиях стационара. Всем, кто находился в больнице, проведены тесты на коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования будут приняты соответствующие управленческие решения, – сообщил Аксенов. – За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение с последующим проведением лабораторного обследования в соответствии с установленным алгоритмом.

Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается лиц пожилого возраста, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.20

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