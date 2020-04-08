ЧП в Крыму: коронавирус обнаружили в городской больнице, все городские медики на карантине

В Крыму на карантин по коронавирусу закрывают городскую больницу. Возможны и более радикальные меры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Армянске: положительный анализ на коронавирус выявлен у мужчины, попавшего в больницу с гипертоническим кризом. Выяснилось, что его сестра работала в Москве и вернулась оттуда на время эпидемии.

Больницу Армянска сегодня ночью перевели в режим обсервации: всем кто, находился в медучреждении – 119 пациентам и медработникам – в течение 14 дней запрещено покидать территорию под любым предлогом. Выписка и прием новых пациентов остановлен. В числе прочего, в больнице находятся 10 беременных и 4 новорожденных.

Больница заблокирована сотрудниками Росгвардии.

Остальные сотрудники медучреждения, которые в момент выявления положительной реакции находились вне больницы, и их семьи, а также семьи пациентов переведены на режим жесткой самоизоляции и в течение 14 дней будут находиться под наблюдением полиции.

По сути, весь Армянск остался без медицинской помощи, отметил глава РК Сергей Аксенов. И добавил: «90% за то, что коронавирус подтвердится».

Экстренных больных из Армянска будут направлять в Красноперекопск.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.20

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