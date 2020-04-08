В Крыму собираются отправлять под жесткий надзор всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга

Всех прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга собираются отправлять в обсерваторы или в режим строгой самоизоляции под наблюдение полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ужесточение противоэпидемических мер вызвано ситуацией в Армянске, где из-за несоблюдения режима самоизоляции вернувшейся из столицы женщины под угрозой заражения оказался едва ли не весь город.

За последнюю неделю в Крым въехали 8 тысяч человек. При этом режим самоизоляции крымчане и туристы соблюдать не спешат. Как было отмечено сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса, например, с понедельника в Симферополе резко увеличилось количество машин, на улицах возникают пробки.

Глава РК Сергей Аксенов пригрозил: если отношение крымчан к режиму самоизоляции не изменится, в республике будет введен комендантский час. А пока поручено немедленно останавливать деятельность тех предприятий, где не соблюдают меры безопасности. В числе прочего будут закрывать предприятия, сотрудники которых находятся на рабочем месте без масок.

Разработать и опубликовать порядок по изоляции прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга должны сегодня в течение дня. Однако, по словам главы РК Сергея Аксенова, у республики может не хватить сил на тотальный контроль столь большого числа человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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