Жители подконтрольного Киеву Донбасса требуют государственного статуса для русского языка

В подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей увеличилось число жителей, которые высказываются за предоставление русскому языку статуса государственного.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные социологического исследования украинского Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Так, если до начала гражданской войны в Донбассе 57% жителей Донецкой области выступали за государственный статус русского языка, то после прихода украинской армии и введения специального режима, уже 60% жителей оккупированной Киевом части области поддерживают эту меру.

В украинской части Луганской области так же 60% жителей требуют государственного статуса для русского языка. До войны таких было 54%.

Против придания русскому языку госстатуса выступили 20% контролируемых Украиной дончан и 16% луганчан. Затруднились с ответом 19% и 24%, соответственно.

По мнению украинских экспертов, процент за предоставление государственного статуса русскому языку мог быть гораздо выше, если бы жители, которых киевский режим «буквально замордовал» за время оккупации, не боялись искренне отвечать на вопросы социологов – «незнакомых людей из центра».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.20

В Севастополе выявлен новый случай коронавируса. / Крым и Севастополь оказались в нижней половине рейтинга регионов России по комфортности городской среды. / «Артек» отменил смены до начала лета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»