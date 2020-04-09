Жители подконтрольного Киеву Донбасса не видят в России врага и готовы биться за русские школы

Граждане Украины, проживающие в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей отказываются называть Россию «агрессором» и не считают её виновной в войне на Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с тревогой сообщает украинский аналитик из Фонда «Демократические инициативы» им. И.Кучерива Пётр Бурковский.

Недавно фонд провёл социологический опрос на территории украинского Донбасса.

«Очень важно отметить, что преобладающее большинство тех, с кем мы работали, избегают упоминания России. Есть те, кто действительно говорят, что Россия является стороной конфликта, что это её вина, но таких, надо признать, меньшинство.

Люди избегают давать оценку российским боевикам, в большинстве своём речь идёт о формулировке «та сторона», изредка – ДНР, ЛНР, но в большинстве своём стараются избегать. То есть, люди вообще стараются избегать темы вины другой стороны», – переживает Бурковский.

Кроме того киевский социолог предупредил, что в украинской части Донбасса сохраняется протестный потенциал, вплоть до готовности к столкновениям.

«Люди не исключают, что могут принять участие в протестах, и поводом для этого может стать или закрытие местной школы, или закрытие больницы...

Могут спровоцировать протесты и факты скупки земли или выдворение фермеров с земель. Может спровоцировать протесты, и даже столкновения, резкое введение украинского языка, преподавание в школах на украинском языке и обучение», – тревожится украинский аналитик.

Как сообщал «Новый День», по данным Фонда «Демократические инициативы» им. И.Кучерива, жители подконтрольного Киеву Донбасса требуют государственного статуса для русского языка.

Симферополь, Валентин Карамазов

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