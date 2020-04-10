Отчаявшись удержать крымчан дома, власти РК второй раз закрыли уже закрытые леса

В Крыму вводится особый противопожарный режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 марта в РК зафиксировано более 600 пожаров. С установлением теплой сухой погоды число возгораний увеличилось в 5 раз.

Отметим, что 30 марта власти РК заявили о закрытии крымских лесов для посещения на 21 день. Но крымчане и прибывающие, не смотря ни на что, туристы эти запреты игнорируют.

Поэтому с 10 апреля в РК ввели особый противопожарный режим. От объявленного 10 дней назад он отличается тем, что подразумевает запрет не только на вход и въезд в леса, но и разжигание любых костров на любых территориях – даже в собственных частных дворах нельзя жарить шашлыки или сжигать мусор.

Нарушителей обещают штрафовать, но судя по тому, как исполнялся, точнее – игнорировался первый запрет, подобные угрозы крымчан пугают мало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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