В Крыму закрыли для посещения все леса

В Крыму закрыли все леса. Эта мера вызвана тем, что крымчане легкомысленно отнеслись к предупреждениям об опасности коронавируса и призывам оставаться дома и в минувшие выходные массово отправились на природу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 – 29 марта только по официальным данным леса посетили более 7,5 тысяч человек. Больше всего гуляющих ожидаемо зафиксировано в Алуште, Ялте, Симферопольском районе и Судаке.

Поэтому принято решение с 30 апреля закрыть крымские леса для посещения: в течение 21 дня вход и въезд в лесные массивы запрещен.

Как будет контролироваться соблюдение запрета, не уточнятся.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.03.20

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