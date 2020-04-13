Крым в текущем году рискует остаться совсем без урожая

Крым в текущем году рискует остаться совсем без урожая: сегодня ночью в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе температура воздуха опустилась -6°. В Симферополе – до -3°.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», морозная погода сохранится грядущей ночью и утром вторника. Это может добить остатки урожая: сев ранних яровых культур завершен, при этом зерно легло в пересушенную почву. А с 18 марта периодически случаются заморозки.

Только после первых минусовых температур, по словам министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, погибло до 80% черешни и сливы, до 40% – персиковых деревьев, около 15% яблонь сильно пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна.

С тех пор заморозки на почве периодически повторяются и могут окончательно добить зерновые и плодовые культуры.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.20

«Украина или смерть»: Зеленский появился в Донбассе, снова нацепив шеврон с черепом. / Скрыл поездку в Москву: в Крыму подтвержден новый случай заболевания коронавирусом. / «Волшебный пендель спасёт Украину» – главсанврач «Незалежной» назначил пик эпидемии в стране на 17 апреля. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»